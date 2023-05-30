Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa maçının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi. Maçta her iki takım da gol fırsatlarını değerlendiremedi.