Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa Maçının İlk Yarısı Alanyaspor'un 2-1 Üstünlüğüyle Tamamlandı
Trendyol Süper Lig'in 5.haftasında oynanan Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Alanyaspor'un gollerini Cordova ve Novais atarken, Kasımpaşa'nın golünü Fall kaydetti.
Stat: Kırbıyık Holding
Hakemler: Turgut Doman, Mehmet Salih Mazlum, Murat Altan
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Augusto, Furkan Bayır, Aliti, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca, Novais, Richard Coelho, Janvier, Eduardo, Cordova
Kasımpaşa : Ali Emre Yanar, Winck, Omeruo, Yasin Özcan, Ouanes, Saddiki, Aytaç Kara, Nuno Costa, Hajradinovic, Ngoy, Fall
Goller: Dk. 18 Cordova, Dk. 24 Novais (Corendon Alanyaspor), Dk. 45+2 Fall ( Kasımpaşa )
Trendyol Süper Lig'in 5.haftasında oynanan Corendon Alanyaspor- Kasımpaşa maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
18. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Efecan Karaca'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Cordova'nın vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0.
24. dakikada Alanyaspor farkı 2'ye yükseltti. Sol kanattan gelişen atakta Yusuf Özdemir'in ceza sahasına gönderdiği ortada Novais, vole vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.
45+2. dakikada Kasımpaşa farkı bire indirdi. Merkezden gelişen atakta Aytaç Kara'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Fall'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.
Maçın ilk yarısı Alanyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.