Corendon Alanyaspor, Kasımpaşa maçı için hazırlıklara başladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evinde oynayacağı Kasımpaşa maçı için hazırlıklara başladı. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı ve taktik çalışma ile tamamlandı. Hazırlıklar yarın yapılacak çift idmanla devam edecek.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evinde oynayacağı Kasımpaşa maçı için hazırlıklara başladı.
Kulübün açıklamasına göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı.
Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen idmana futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı.
Pas organizasyonuyla devam eden antrenman, taktik çalışma ile tamamlandı.
Akdeniz ekibi, hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.