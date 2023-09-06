Corendon Alanyaspor, Kasımpaşa maçı için hazırlıklara başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evinde oynayacağı Kasımpaşa maçı için hazırlıklara başladı. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı ve taktik çalışma ile tamamlandı. Hazırlıklar yarın yapılacak çift idmanla devam edecek.