Corendon Alanyaspor, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa ile evinde oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını tamamlayarak, antrenman gerçekleştirdi.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Kasımpaşa ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenmana futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı.
İdman dar alanda top kapmanın ardından taktik çalışmayla sona erdi.
Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa maçı, Alanya Oba Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak.
Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor