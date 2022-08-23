Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alanyaspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı

Spor Haberleri

Alanyaspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı

Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 27 Ağustos Cumartesi günü evinde İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 27 Ağustos Cumartesi günü evinde İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Francesco Farioli yönetimindeki antrenmanda, Demir Grup Sivasspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular salonda yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından bireysel çalışmalar yaparak idmanı tamamladı.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor

Aytemiz Alanyaspor İstanbulspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title