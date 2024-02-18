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Corendon Alanyaspor ile Yukatel Adana Demirspor Arasındaki Maç 3-3 Berabere Bitti

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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor-Yukatel Adana Demirspor maçı 3-3 eşitlikle tamamlandı. Maçta toplam 6 gol atıldı ve heyecan dolu anlar yaşandı.

Stat: Alanya Oba Stadı

Hakemler: Bahattin Şimşek, Kamil Çetin, Ali Tuna

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Fatih Aksoy (Dk. 87 Yusuf Özdemir), Aliti, Balkovec, Richard, Novais, Oğuz Aydın, Sisto (Dk. 68 Hwang (Dk. 72 Hassan), Augusto (Dk. 87 Furkan Bayır), Eduardo (Dk. 68 Efecan Karaca)

Yukatel Adana Demirspor : Magomedaliyev (Dk. 46 Vedat Karakuş), Atal, Semih Güler, Gravillon, Mohamamadi (Dk. 84 Nani), Muanza (Dk. 84 Rodriguez), Michut (Dk. 60 Yusuf Erdoğan), Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Mendoza, Balotelli (Dk. 62 Yusuf Barasi)

Goller: Dk. 20 Balkovec, Dk. 33 Oğuz Aydın, Dk. 76 Hadergjonaj (Corendon Alanyaspor), Dk. 67 Emre Akbaba (Penaltı), Dk. 69, 90+7 Yusuf Sarı ( Adana Demirspor )

Sarı kart: Dk. 13 Sisto, Dk. 81 Novais, 90+6 Aliti, 90+7 Balkovec (Corendon Alanyaspor), Dk. 75 Vedat Karakuş ( Adana Demirspor )

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasındaki Corendon Alanyaspor-Yukatel Adana Demirspor maçı 3-3 eşitlikle tamamlandı.

57. dakikada Adana Demirspor'un sağ kanattan gerçekleştirdiği atakta Yusuf Sarı'nın ortasında kaleye yönelen top, az farkla direğin dibinden auta çıktı.

66. dakikada Adana Demirspor'un sağ kanattan gelişen atakta Atal'ın ceza sahasına gönderdiği ortada top Alanyaspor'da Aliti'nin eline çarptı. Yapılan incelemenin ardından hakem Bahattin Şimşek VAR'a çağırıldı. Pozisyonu inceleyen Şimşek, penaltı noktasını gösterdi.

67. dakikada penaltı atışını kullanan Emre Akbaba topu ağlara gönderdi: 2-1

69. dakikada Adana Demirspor eşitliği sağladı. Sağ kanattan gelişen atakta Yusuf Sarı rakiplerini çalımladıktan sonra vurduğu şutta meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2

76. dakikada Alanyaspor tekrar öne geçti. Efecan Karaca'nın kaleci Vedat Karakuş tarafından düşürülmesi sonucu kazanılan penaltıda Novais'in kullandığı vuruşu kaleci Vedat Karakuş kurtardı. Dönen top takip eden Hadergjonaj top ağlarla buluştu: 3-2

86. dakikada merkezden gelişen Adana Demirspor atağında Yusuf Sarı'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu güçlükle kornere çeldi.

90+7. dakikada Adana Demirspor yeniden eşitliği sağladı. Nani'nin ceza sahası önünden kullandığı serbest vuruşta barajdan dönen topu, önünde bulan Yusuf Sarı'nın şutunda Aliti'ye çarpan top yön değiştirerek ağlarla buluştu: 3-3

Mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi.

Kaynak: AA / Spor

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