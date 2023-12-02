Corendon Alanyaspor ile TÜMOSAN Konyaspor 2-2 berabere kaldı
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşması 2-2 sona erdi. Maçta Cordova ve Novais'in golleriyle öne geçen Alanyaspor, Cicaldau ve Muriç'in golleriyle Konyaspor'un beraberliğine engel olamadı.
Stat: Alanya Oba Stadı
Hakemler: Burak Pakkan, Volkan Ahmet Narinç, Anıl Usta
Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Augusto, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Novais, Richard (Dk. 76 Leroy Fer), Oğuz Aydın, Efecan Karaca (Dk. 85 Janvier), Sisto, Cordova (Dk. 58 Eduardo)
TÜMOSAN Konyaspor : Bernardoni, Ahmet Oğuz (Dk. 46 Cebrail Karayel), Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün (Dk. 76 N'Zonzi), Muriç (Dk. 65 Prip), Cicaldau (Dk. 88 Uğurcan Yazğılı), Moreno, Cikalleshi (Dk. 88 Yasir Subaşı)
Goller: Dk. 28 Cordova, Dk. 39 Novais (Penaltı) (Corendon Alanyaspor), Dk. 32 Cicaldau, Dk. 52 Muriç (TÜMOSAN Konyaspor )
Sarı kartlar: Dk. 38 Soner Dikmen, Dk. 90+1 Moreno (TÜMOSAN Konyaspor ), Dk. 45+2 Novais, Dk. 66 Richard (Corendon Alanyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşması 2-2 sona erdi.
52. dakikada Konyaspor eşitliği sağladı. Guilherme'nin çektiği şutta savunmanın uzaklaştıramadığı topa ceza sahası dışından sert bir vuruş yapan Muriç, topu filelerle buluşturdu: 2-2
62. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Oğuz Aydın'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Sisto'nun şutu, direğin yanından az farkla auta çıktı.
79. dakikada Konyaspor'un merkezden geliştirdiği atakta N'Zonzi'nin ceza sahası yayından vurduğu şutu, kaleci Yusuf Özdemir güçlükle kontrol etti.
90+3. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Sisto'nun ceza sahasına ortaladığı topa iyi yükselen Novais'in kafa vuruşunda kaleci Bernardoni topu güçlükle çeldi.
Mücadele 2-2 sona erdi.