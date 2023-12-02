Üye Girişi
Haberler

Corendon Alanyaspor ile TÜMOSAN Konyaspor 2-2 berabere kaldı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşması 2-2 sona erdi. Maçta Cordova ve Novais'in golleriyle öne geçen Alanyaspor, Cicaldau ve Muriç'in golleriyle Konyaspor'un beraberliğine engel olamadı.

Stat: Alanya Oba Stadı

Hakemler: Burak Pakkan, Volkan Ahmet Narinç, Anıl Usta

Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Augusto, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Novais, Richard (Dk. 76 Leroy Fer), Oğuz Aydın, Efecan Karaca (Dk. 85 Janvier), Sisto, Cordova (Dk. 58 Eduardo)

TÜMOSAN Konyaspor : Bernardoni, Ahmet Oğuz (Dk. 46 Cebrail Karayel), Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün (Dk. 76 N'Zonzi), Muriç (Dk. 65 Prip), Cicaldau (Dk. 88 Uğurcan Yazğılı), Moreno, Cikalleshi (Dk. 88 Yasir Subaşı)

Goller: Dk. 28 Cordova, Dk. 39 Novais (Penaltı) (Corendon Alanyaspor), Dk. 32 Cicaldau, Dk. 52 Muriç (TÜMOSAN Konyaspor )

Sarı kartlar: Dk. 38 Soner Dikmen, Dk. 90+1 Moreno (TÜMOSAN Konyaspor ), Dk. 45+2 Novais, Dk. 66 Richard (Corendon Alanyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşması 2-2 sona erdi.

52. dakikada Konyaspor eşitliği sağladı. Guilherme'nin çektiği şutta savunmanın uzaklaştıramadığı topa ceza sahası dışından sert bir vuruş yapan Muriç, topu filelerle buluşturdu: 2-2

62. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Oğuz Aydın'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Sisto'nun şutu, direğin yanından az farkla auta çıktı.

79. dakikada Konyaspor'un merkezden geliştirdiği atakta N'Zonzi'nin ceza sahası yayından vurduğu şutu, kaleci Yusuf Özdemir güçlükle kontrol etti.

90+3. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Sisto'nun ceza sahasına ortaladığı topa iyi yükselen Novais'in kafa vuruşunda kaleci Bernardoni topu güçlükle çeldi.

Mücadele 2-2 sona erdi.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Yusuf Özdemir Konyaspor Cordova Maç Sonucu Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASGARİ ÜCRET ARA ZAM KALKTI MI? Asgari ücret 2024 Ara zam olacak mı? Asgari ücret ne kadar olacak 2024 Son Dakika? BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2024? Beşiktaş (BJK) başkan adayları belli oldu mu? Gönül Dağı YENİ BÖLÜM (116. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (353. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (2 ARALIK CUMARTESİ) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 2 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Hususi araçlarda kış lastiği zorunlu mu 2023? Hususi araçlara kış lastiği zorunlu mu? Kış lastiği zorunluluğu kimleri kapsıyor? CAN GÜRZAP NEDEN ÖLDÜ, ne zaman öldü? Can Gürzap kimdir, kaç yaşında, nereli, hastalığı neydi? 3 ARALIK NE GÜNÜ? 3 Aralık ne olarak kutlanıyor, anılıyor? 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve önemi! Tarih belli oldu! GTA 6 FRAGMAN YAYINLANDI MI? Gta 6 fragman yayınlanma tarihi belli oldu! Gta VI (6) fragman izle! Dursun Ali Erzincanlı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Dursun Ali Erzincanlı şiirleri! Güneş doğduktan sonra sabah namazı kılınır mı DİYANET? Sabah namazı güneş doğduktan kaç dakika sonra kılınır DİYANET? CUMARTESİ GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI? 2 Aralık 2023 Eczane çalışma saatleri! Tesla Cybertruck Türkiye fiyatı ne kadar, belli oldu mu? Cybertruck özellikleri neler, içi nasıl? Yalı Çapkını YENİ BÖLÜM (48. BÖLÜM) İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Ümit Özdağ hakkında neden soruşturma başlatıldı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title