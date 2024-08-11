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Corendon Alanyaspor ile Eyüpspor Arasında Eşitlik

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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Corendon Alanyaspor ile Eyüpspor arasındaki maçın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. İlk yarıda her iki takım da gol bulmakta zorlandı.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Eyüpspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Alanyaspor'un önde baskısında kaleci Berke Özer'in topunun kısa düşmesini değerlendiren Efecan vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

6. dakikada gelişen Eyüpspor atağında savunmanın arkasına gönderilen pasta topla birlikte kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı geçti. Akbunar'ın kaleye gönderdiği top direkten döndü. Dönen topa ceza sahasının içinde sahip olan Thiam'ın pasında Emre Akbaba'nın şutunda top az farkla dışarı çıktı.

9. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Balkovec'in uzun pasında ceza sahasının içinde topla buluşan Augusto'nun şutu kaleci Berke'de kaldı.

19. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Balkovec'in pasında topla buluşan Augusto'nun ceza sahası çaprazından vurduğu sert şutu kaleci Berke Özer, kornere çeldi.

26. dakikada sol kanattan gelişen Eyüpspor atağında Ahmed Kutucu'nun ceza sahası içerisine gönderdiği topa yükselen Halil Akbunar'ın kafa vuruşunu kaleci Ertuğrul kornere çeldi.

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Süleyman Özay, Mehmet Salih Mazlum

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Janvier, Augusto, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir, Cordova

Yedekler: Yusuf Karagöz, Furkan Bayır, Serdar Dursun, Fatih Aksoy, Buluthan Bulut, İsmail Zehir, Makouta, Ümit Karani Ünal, Lusamba

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Eyüpspor: Berke Özer, Melih Kabasakal, Robin Yalçın, Claro, Caner Erkin, Midtsjö, Halil Akbunar, Recep Niyaz (Saiz dk. 36), Emre Akbaba, Ahmed Kutucu, Thiam

Yedekler: Sinan Gümüş, Svit Seslar, Tugay Kacar, Taşkın İlter, Chatzigiovanis, Birkan Tetik, Tayfur Bingöl, Umut Meraş, Bruno

Teknik Direktör: Arda Turan

Sarı kartlar: Ahmed Kutucu (Eyüpspor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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