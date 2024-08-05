Corendon Alanyaspor, İkas Eyüpspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında İkas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, ısınma hareketleri, top kapma çalışması ve dar alanda oyun ve dayanıklılık çalışması yaptı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü İkas Eyüpspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-yeşilliler Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ısınma hareketleri gerçekleştirdi.
Ardından 5'e 2 top kapma çalışması yapan takım, 2 grup halinde dar alanda oyun ve dayanıklılık çalışması ile idmanı tamamladı.