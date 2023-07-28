Corendon Alanyaspor Hollanda kampında mağlup oldu
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Corendon Alanyaspor, Hollanda kampındaki ilk hazırlık maçında FC Dordrecht takımına 4-3 mağlup oldu. Alanyaspor'un gollerini Anderson, Carlos Eduardo (kendi kalesine) ve Janvier kaydetti. İkinci hazırlık maçı ise FC Volendam ile oynanacak.
Corendon Alanyaspor, Hollanda kampındaki ilk hazırlık maçında FC Dordrecht takımına 4-3 mağlup oldu.
Vlaardingen CWO Stadı'nda oynanan karşılaşmada Alanyaspor'un gollerini 39. dakikada Anderson, 48. dakikada Carlos Eduardo (kendi kalesine) ve 89. dakikada penaltıdan Janvier kaydetti.
Turuncu-yeşilli ekip Hollanda kampındaki ikinci hazırlık maçında 1 Ağustos Salı günü TSİ 19.30'da FC Volendam ile karşılaşacak. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor