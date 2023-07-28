Corendon Alanyaspor Hollanda kampında mağlup oldu

Corendon Alanyaspor, Hollanda kampındaki ilk hazırlık maçında FC Dordrecht takımına 4-3 mağlup oldu. Alanyaspor'un gollerini Anderson, Carlos Eduardo (kendi kalesine) ve Janvier kaydetti. İkinci hazırlık maçı ise FC Volendam ile oynanacak.