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Corendon Alanyaspor Hollanda'da sezon öncesi hazırlıklarını tamamladı

Spor Haberleri

Corendon Alanyaspor, Hollanda'da yaptığı sezon öncesi hazırlık kampını tamamladı. Teknik Direktör Ömer Erdoğan gözetiminde yapılan antrenmanlarla takımın hazırlıkları sürdürüldü.

Corendon Alanyaspor, Hollanda'da yaptığı sezon öncesi hazırlık kampını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Ömer Erdoğan gözetiminde Vlaardingen tesislerinde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra pas çalışması yapan Alanyaspor, antrenmanı dar alanda oyunla tamamladı. Takım ligin ilk haftasında oynayacağı Rams Başakşehir FK maçı hazırlıklarına salı günü tesislerimizde yapacağı antrenmanla başlayacak. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Ömer Erdoğan Hollanda Spor Haberler

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