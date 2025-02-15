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Corendon Alanyaspor, Hatayspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Corendon Alanyaspor, Hatayspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın oynayacağı Hatayspor maçı için son antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Sami Uğurlu önderliğinde yapılan hazırlıklar, ısınma ve taktik çalışmaları içerdi.

Corendon Alanyaspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Hatayspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı son antrenman ile tamamladı. Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma çalışması ile başladı. İki grup halinde top kapma çalışması gerçekleştiren Alanyaspor, taktik çalışması ile antrenmanı tamamladı.

Corendon Alanyaspor, yarın saat 13.30'da Mersin Stadyumu'nda Hatayspor ile mücadele edecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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