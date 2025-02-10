Corendon Alanyaspor, Hatayspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Corendon Alanyaspor, dün oynanan Fenerbahçe maçının ardından deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Hatayspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başlayan Corendon Alanyaspor'da tek hedef galibiyet. Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Fenerbahçe maçında ilk 11'de sahada olan oyuncular yenileme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınma çalışmalarının ardından pas ve oyun çalışması yaptı. - ANTALYA