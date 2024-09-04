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Corendon Alanyaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanda futbolcular ısınma ve top kapma çalışmaları yaptı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Bu akşam Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana ısınma çalışmalarıyla başlayan futbolcular, ardından iki grup halinde top kapma çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda oyun ile sona erdi.

Alanyaspor, yarın yapacağı çift antrenmanla çalışmalarına devam edecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

antalya Güncel Spor

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