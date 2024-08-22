Corendon Alanyaspor, Göztepe maçı için hazır
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki idman, ısınma çalışmalarıyla başladı ve taktik çalışmasıyla sona erdi.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşillilerin Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki idmanı, ısınma çalışmalarıyla başladı.
Dar alanda top kapma organizasyonlarının ardından antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.