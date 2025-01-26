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Corendon Alanyaspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Başladı

Corendon Alanyaspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'deki Göztepe maçı için hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Sami Uğurlu yönetimindeki antrenman, yenileme egzersizleriyle başladı ve toplu koşuyla sona erdi.

Corendon Alanyaspor, önümüzdeki hafta deplasmanda karşılaşacağı Göztepe maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Alanyaspor Tesisi'nde Teknik Direktör Sami Uğurlu yönetiminde, yenileme egzersizleriyle başlayan antrenman, toplu halde koşuyla sona erdi.

Alanya ekibi, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına salı günü yapacağı antrenmanla devam edecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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