Corendon Alanyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesislerinde yapılan antrenmanda, RAMS Başakşehir maçında forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma çalışmalarıyla başladığı antrenmanı iki grup halinde top kapma çalışması ve ardından dar alanda oyunla tamamladı. Turuncu yeşilli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - ANTALYA