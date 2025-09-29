Corendon Alanyaspor, Gençlerbirliği Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçı için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ve taktik çalışmayla devam etti.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 4 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre idman, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmanın ardından turnuva oyunu ile sona erdi.
Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor