Corendon Alanyaspor, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Corendon Alanyaspor, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Corendon Alanyaspor, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile mücadele edecek olan Alanyaspor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Antrenman taktik çalışmalarıyla sona erdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
