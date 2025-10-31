Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maç için antrenmanlarına başladı. Takım, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde hazırlık çalışmalarına devam ediyor.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasın Pazartesi günü sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde, teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalışmaları yaptı.
Turuncu-yeşilli ekip, Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor