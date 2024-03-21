Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde ısınma çalışmasıyla başlayan antrenman, koşu çalışması ile devam etti. Antrenman dar alanda çift kale maçla sona erdi. Alanyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - ANTALYA