Corendon Alanyaspor - Galatasaray maçının ardından

SÜPER Lig'in 7'nci haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında konuk ettiği Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk mücadeleyi değerlendirdi.

Oyuncularını sergiledikleri performanstan dolayı tebrik eden Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, "Çok iyi bir maçtı. Her iki takımı da tebrik ediyorum ama özellikle kendi oyuncularımı tebrik ediyorum. Çünkü gerçekten harika bir performans sergilediler. Gerçekten kaliteli bir oyun çıkarmak için neler yapmamız gerektiğini çok iyi anladık. Hem oynadık hem de oynattık. Birçok pozisyona girdik, birçok şans yarattık. Özetle çok iyi bir maç oynadık. Sanki burada mütevazı değilmişim gibi görünmek istemiyorum. Bazen büyük takımlar maç kaybettiğinde kötü oynadıklarını söylersiniz. Ama bugün belki de ondan farklı bir gündü. Maç kazandılar ama biz gerçekten çok harika bir oyun çıkardık. Gerçekten çok iyi bir maç oynadık. Çok iyi bir takıma karşı, çok iyi oyunculara sahip bir takıma karşı oynadık. Teknik direktörleri gerçekten çok iyi bir teknik direktör, çok iyi iş çıkarıyor. Ama şunu söylemem gerekiyor; bugün biz daha iyi oynadık. Fakat her zaman söylediğim gibi yine mütevazı olup ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Bunun için bunu devam ettirmemiz ve istikrarlı olmamız gerekiyor. Şöyle düşünemeyiz; 'Evet, çok iyi bir maç çıkardık ve bitti.' Bu şekilde düşünemeyiz. Tekrardan oyuncularımı ve takımımı tebrik ediyorum ve Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum" dedi.

'KİM DAHA ÇOK ÇALIŞIR DAHA ÇOK HAK EDERSE BİR SONRAKİ MAÇTA O OYNAYACAKTIR'

Geçen hafta ilk 11'de farklı oyuncuları tercih etme nedeninin sorulması üzerine Pereira, "Sizin de bildiğiniz gibi bizim 27 tane oyuncumuz var. Herkes oynamak için mücadele ediyor. Bunu seçerken de kimin daha iyi olduğunu, kimin daha iyi çalıştığını göz önünde bulundurarak seçim yapmaya çalışıyoruz. Başakşehir'e karşı farklı bir 11'imiz vardı, bugün sahada farklı bir 11 vardı. Şu anda bizim 2 gün iznimiz olacak, dinleneceğiz ve daha sonraki maçımıza hazırlanmak için 5 günümüz daha var. Bu 5 gün içerisinde kim daha çok çalışırsa, kim daha çok hak ederse yine bir sonraki maçta o oynayacaktır" ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK: MAÇ BİTTİĞİNDE ÇOK MUTLU DEĞİLDİM

Mücadeleyi değerlendiren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Rakibimizin hem iç sahada Beşiktaş'a karşı oynadığı oyun, hem de dışarıda son Başakşehir maçı; 3-4-3'ü iyi oynayan, özellikle geçiş hücumunda etkili olan ve hızlı oyuncuları bulunan bir takım olduğunu biliyorduk. İlk yarıda iki tane geçişten bu şekilde pozisyon verdik. Bizim de girdiğimiz pozisyonlar vardı. Oyun hakimiyeti daha çok bizdeydi, top bizdeydi. İkinci yarı 50'nci dakikaya kadar oyun hakimiyeti bizdeydi. Devre arasında Torreira'nın bir rahatsızlığı oldu, ufak bir baygınlık geçirdi. Bu yüzden oyuncu değişikliği ile başladık, Lemina ile başladık. Devamında rakibimizin bir santrfor daha alması, Ogundu'nun sağ kanada geçmesiyle biz de hem daha hızlı, özellikle koşulara cevap verebilecek Jacobs'u ve orta sahada topun bizde kalması için biraz daha İlkay'ı aldık. Oyun daha dengeli gitti. Bizim için ikinci golü bulma şansı geldi. Ama rakibimiz de özellikle maçın son bölümü, belki 15-20 dakikasında çok net yakalama şansları buldu. Hücumda çok iyi işler yaptılar. Biz savunmada kötü işler yaptık ve rakibimize fırsatlar verdik. Bu anlamda tabii ki maç bittiğinde çok mutlu değildim. 7'de 7 yaparak başladık, 21 puanla başladık ama dediğim gibi açıkçası bunun mutluluğunu yaşayamadım. Burada tabii ki bizim için önemli etkiler var. İki maçı aynı anda düşünüyoruz. Salı günü de çok önemli bir maç oynayacağız. Bir yandan kadroda değişiklikler yaptık. Sakatlığı olan oyuncularımız vardı. Yunus Akgün'ün bir ağrısı olmuştu. Devre arasında denedi, o da çok iyi hissetmediği için onu kullanmadık. Kaan Ayhan'ın da aynı şekilde bu sabah bir ağrısı olmuştu, onu da bugün oyun içerisinde kullanmadık. Osimhen'i kullanmış olduk. Maçın son 10 dakikasında tabii Osimhen'i oynatmak istedik. Burada da Barış Alper Yılmaz çok yoruldu. Bunu net bir şekilde görünce değişikliği yaptım ama bazen kişisel olarak karşılamada zorlandığımız yerler oldu, özellikle son 10 dakikada. Ama dediğim gibi, günün sonunda kazandığımız için tabii ki mutluyuz. Fakat bunun mutluluğunu açıkçası çok fazla yaşayamıyorum" dedi.

'LİVERPOOL MAÇINDA KADROMUZU EN HAZIR ŞEKİLDE KULLANACAĞIZ'

Liverpool ile oynayacakları maça daha farklı hazırlanacakları belirten Buruk, "Tabii ki maçlara daha farklı hazırlanacağız ama bir yandan bugün için de onu söyleyeceğim. Yani bir yandan Alanyaspor maçına hazırlanırken, bir yandan Liverpool maçına hazırlandık. Yani iki maça aynı anda hazırlanmak zor. Birçok takım bu dönemlerde puan kayıpları yapabiliyor aslında. Yani iyi oynamadan kazandık. Bugün özellikle maçın sonunu bence iyi bitirmedik. Belli dakikalarda yine top bizdeydi, rakip topun arkasında durdu. Geçiş şansları verdik ama son bölüm çok istediğimiz gibi gitmedi. Rakibimizin net pozisyonları oldu. Burada da hem kalecimizin önemli kurtarışları oldu hem de rakibin bitiremeyişi etkili oldu. Bir sonraki maç daha farklı olacak ama fiziksel olarak tabii ki daha dinlenmiş bir şekilde çıkacağımızı düşünüyorum. Bugün de bu rotasyonlar arasında oyuncu değişiklikleri yaptık. Bir sonraki maç için de yine daha diri, kendi sahasında daha tempolu, daha istekli oynayan bir Galatasaray sahada olacak. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Bu zamana kadar her oynadığımız maçı gerçekten domine ederek oynadık. O yüzden yine kendi sahamızda oynayacağımız maçta da bu anlamda kimse bundan şüphe etmesin. Oyuncularımızı da en hazır şekilde, kadromuzu en hazır şekilde kullanacağız" sözlerini sarf etti.

'OSİMHEN'İN 10 DAKİKA OYNAMASINI SAĞLADIK'

Osimhen'in son durumuyla ilgili soruya da cevap veren Okan Buruk, "Salı günkü maç için bugün tabii onu biraz daha on dakika oynatmak istedik. Hem ayağındaki ağrıyı görsün… Bazen ağrı oluyor ve ağrıyla oynamak da önemli. Fiziksel olarak yüzde yüz hazır mı? Değil tabii ki. Yani çok fazla takım antrenmanı yapmadı. Milli takımdan döndüğünden beri takımda antrenman yapmadı. Dün bizimle kısa bir bölüme çıktı, bireysel antrenmanlarını devam ettirdi. Yani hem ağrı durumunu hem fiziksel durumunu değerlendirip bir sonraki maç için düşüneceğiz. Bugün aslında son değişiklikte Barış Alper Yılmaz çıkarken belki oraya bir tane kanat oyuncusu istiyordu oyun ama özellikle onu soktum ki bir 10 dakika oynasın, bir sonraki maç için oynama şansı olsun ve bize katkı verebilsin diye. Belki diziliş olarak değişti, burada rakibi karşılamada sıkıntılar yaşadık, defansif olarak zorlandık ama dediğim gibi en azından onun 10 dakika oynamasını sağladık. Yani bu riskleri de mecburen alıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.