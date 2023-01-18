Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, "Kazandığımız ve son 8'e kaldığımız için mutluyuz. İki kulvarda da hedeflerimiz devam ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, "Kazandığımız ve son 8'e kaldığımız için mutluyuz. İki kulvarda da hedeflerimiz devam ediyor." dedi.

Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında bugün iyi bir takıma karşı oynadıklarını söyledi. Rakibin, kadro olarak elindeki en iyi 11 oyuncuyu sahaya sürdüğünü anlatan Buruk, "Oyuna da iyi başladılar. Bizden daha iyi başladılar. Devamında oyunu ele aldık. İlk yarı 2 gol, birçok pozisyon ve topun daha çok bizde olduğu ve domine ettiğimiz bir maç oldu. 2. yarı belirli bölümlerde rakibimize çok fazla pozisyon verdik. Bugün rahatsız olacağım şey, rakibimize verdiğimiz pozisyonlar. Zaman zaman oyun bizim istediğimiz gibi gitmedi." dedi.

Buruk, ikinci yarıda rakip ceza sahasına ilk yarıya oranla daha az girdiklerini belirterek, maçın sön bölümünde pozisyona girdiklerini ancak pozisyonlar da verdiklerini kaydetti.

Günün sonunda istedikleri tura ulaştıklarını anlatan Buruk, "Hem oyuncularımı hem de rakip Alanyaspor'u tebrik etmek gerekiyor. Genele baktığımızda lig maçı gibi zevkli, pozisyon dolu ve futbolun güzel olduğu bir akşam yaşattılar. Kazandığımız ve son 8'e kaldığımız için mutluyuz. İki kulvarda da hedeflerimiz devam ediyor. İnşallah iki kulvarda da hedeflerimize ulaşacağız." diye konuştu.

"Biz sadece futbol takımı değiliz"

Buruk, bir gazetecinin "Kupa ve lig dahil 11 maçtır kaybedilmemesinin formülü nedir?" sorusuna "8 lig, 3 tane kupa maçı oynadık. Arka arkaya 11 galibiyet almamız hem kazanma alışkanlığımızın olduğunu hem de oyun anlamında iyi işler yaptığımızı ve gelişim kaydettiğimizi gösteriyor." yanıtını verdi.

Oyuncularının performanslarını bulmalarının bazen zaman aldığını dile getiren Buruk, "Geç oluşan bir takımdık. Biz oyuncularımızı iyi tanıyoruz, oyuncularımız bizi iyi tanıyor. Türk futbolunu ve ligini çok daha iyi tanıyorlar. Bugünde rotasyonumuz vardı. Oynayan oyuncular en iyisini yapmaya çalıştı. Hem insani hem de futbol anlamında kaliteli oyuncular ile çalışıyorum. Onlar da kişiliklerini sahaya koyuyorlar. Maçtan ve antrenmandan önce ne istediğimizi, rakibimizin ne oynadığını hepsini doğru bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Onların verdiği tepki çok önemli. Biz sadece futbol takımı değiliz. Başkanımız, yönetim kurulumuz burada." dedi.

"Biz saha içerisinde işimizi yapmaya çalışıyoruz"

Buruk, taraftarın ve kulübün bu sene oluşturduğu pozitif ortamın skorlara da çok olumlu bir şekilde yansıdığını anlatarak, bu sene Galatasaray'ın şampiyonluk ve başarı için odaklandığını vurguladı.

Oluşturulan bu pozitif havanın takıma çok olumlu bir şekilde yansıdığını kaydeden Buruk, "Biz saha içerisinde işimizi yapmaya çalışıyoruz. Saha dışı unsurları da bizim için önemli. Özellikle taraftarımızın bize verdiği destek. Bugün yine buradaydılar. Takımı her maçtan sonra tribüne çağırıyorlar. Bu desteği veriyorlar. Bu pozitif hava bizi hedeflerimize en iyi şekilde götürecektir." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin kendisinin Hatay maçındaki hakem eleştirilerine yönelik sorusuna, "Hakeme eleştiride bulunmadık." yanıtını veren Buruk, Alanyaspor ile oynadıkları lig maçında hakeme yönelik bir eleştirisinin olduğunu belirtti. Buruk, ilk Alanyaspor maçında hakemin çok net bir hata yaptığına değinerek, "Burada 11 galibiyeti konuşurken, 12'inci galibiyeti konuşacaktık. Kimse lehine ve aleyhine hata yapılmasını istemiyor. Lehime de aleyhime de hata yapılmasın. Bu oyun içerisinde hatalar oluyor. Bunu da engellemek şu an için zor. Bugünkü hakem performansını ise maçtan sonraki görüntüleri net bir şekilde gördükten sonra değerlendirebiliriz." dedi.

Alanyaspor maçında yapılan rotasyonu da değerlendiren Buruk, oynamayan ve maç eksiği olan oyunculara süre vererek, oyuncularının bir sonraki maça daha da hazır hale gelmesini istediklerini vurguladı. Oyuncuları hep hazır tutmanın önemine değinen Buruk, "Bugün Muslera'yı getirmedik. Okan Kocuk ve Jankat Yılmaz vardı. Kendine düşen görevi en iyi şekilde yaptı. Birçok oyuncu için bunu söyleyebiliriz. Hem oyuncularımızı hazır tutuyoruz hem de performanslarını geliştiriyoruz. Son maç oynamayan Mertens'i bu maçta 50 dakika kullandık." diye konuştu.

Özellikle son 2 iç saha maçını 4-1 ve 5-0 kazanmış güçlü bir takıma karşı oynadıklarını kaydeden Buruk, "Bu yüzden kazandığımız için de mutuyuz. Oyuncalarımızı da kazanıyoruz. Maç atmosferi yaşıyorlar, maç kondisyonu yakalıyorlar. Kim çıkarsa çıksın hedefimiz kazanmak ve bunu bugün de gösterdik." ifadelerini kullandı.