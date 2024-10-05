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Corendon Alanyaspor, Galatasaray Maçına Hazır

Corendon Alanyaspor, Galatasaray Maçına Hazır
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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenman, ısınma çalışmaları ve taktik çalışmalarla sona erdi.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma çalışmalarıyla başladı.

Antrenman, iki grup halinde top kapma organizasyonlarının ardından taktik çalışmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Spor

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