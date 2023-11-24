Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenman sonrası takım, İstanbul'a hareket etti.

Corendon Alanyaspor, Galatasaray maçı için hazır

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapmayla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Alanyaspor, yarın Galatasaray ile yapacağı maç için bugün İstanbul'a hareket edecek.