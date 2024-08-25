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Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra taktiksel çalışmalarla antrenman tamamlandı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde bu akşam Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra iki grup halinde top kapma çalışması yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel çalışmalarla tamamladı. Alanyaspor, hazırlıklarına yarın yapağı antrenmanla devam edecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Fatih Tekke Fenerbahçe Spor Spor Güncel Haberler

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