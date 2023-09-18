Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak mücadele 24 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Fenerbahçe maçının hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başlayan Akdeniz ekibi, çalışmalarını Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen idman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Kasımpaşa maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise koordinasyon çalışması ile maç yaptı.

Alanyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - ANTALYA