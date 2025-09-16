Haberler

Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe Maçına Hazır

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında ertelenen maçı için Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe ile yarın karşılaşacak. Takım, hazırlıklarını tamamlarken idmanlarda pas ve taktik çalışmalar yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasından ertelenen maçta yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Corendon Alanyaspor, hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Joao Pereira yönetiminde, Ümraniye Belediyesi Tesisleri'ndeki idmanda futbolcular pas ve taktik çalışmalar yaptı.

Karşılaşma, yarın saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor
Görüntü Türkiye'den! 310 kiloluk cenazeyi evden böyle çıkardılar

Barış'tan acı haber! Cenazesi evinden böyle çıkarıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü markanın kullanıcılarından şikayet yağıyor: 18 bin TL'lik bilgisayarım kayıp

Ünlü markanın kullanıcılarından şikayet yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.