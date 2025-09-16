Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe Maçına Hazır

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasından ertelenen maçta yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Corendon Alanyaspor, hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Joao Pereira yönetiminde, Ümraniye Belediyesi Tesisleri'ndeki idmanda futbolcular pas ve taktik çalışmalar yaptı.

Karşılaşma, yarın saat 20.00'de başlayacak.