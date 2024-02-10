Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Corendon Alanyaspor, antrenmanlarını tamamlayarak maça hazır hale geldi.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Corendon Alanyaspor bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından maçın taktik çalışmasını gerçekleştirdi. Alanya ekibi bu antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.
Alanyaspor, yarın saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak. - ANTALYA