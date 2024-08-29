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Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe maçı için hazır

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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı.

İki grup halinde top kapma ve çıkış koşularının ardından idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Kaynak: AA / Spor

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