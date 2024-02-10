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Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe maçı için hazır

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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenman sonrası takım, maç için hazır olduğunu açıkladı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma çalışmalarıyla başladı.

Pas, 5'e 2 top kapma organizasyonlarının ardından antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Fatih Tekke Fenerbahçe Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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