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Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Fatih Tekke gözetiminde yapılan antrenmanda takımın yeni transferi forvet oyuncusu Ui-Jo Hwang da yer aldı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Fatih Tekke gözetiminde bugün Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra pas ve koşu çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda turnuva maçlarıyla sona erdi. Antrenmanda takımın yeni transferi forvet oyuncusu Ui-Jo Hwang da yer aldı.

Alanyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Cengiz Aydoğan Fatih Tekke Fenerbahçe Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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