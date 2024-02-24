Corendon Alanyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı.
Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Antrenman futbolcuların daha sonra taktik çalışmasıyla tamamlandı.
Alanyaspor, yarın saat 16.00'da İstanbul'da Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. - ANTALYA