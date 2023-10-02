Corendon Alanyaspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına antrenmanla başladı. Teknik Direktör Ömer Erdoğan gözetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, koşu hareketleri, pas çalışması ve taktik çalışmalarıyla tamamlandı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Ömer Erdoğan gözetiminde yapılan antrenman, ısınma ve koşu hareketleriyle başladı. Daha sonra pas çalışması yapan Akdeniz ekibi, antrenmanını taktik çalışmalarıyla tamamladı.

Alanyaspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek. - ANTALYA