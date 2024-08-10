Corendon Alanyaspor, Eyüpspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 1'inci haftasında yarın oynayacağı İkas Eyüpspor maçının hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesislerinde yapılan antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Daha sonra iki grup halinde top kapma çalışması yapan futbolcular, antrenmanı çıkış koşularıyla tamamladı. - ANTALYA