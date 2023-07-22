Corendon Alanyaspor Erzurum kampını tamamladı
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Corendon Alanyaspor, 12 günlük Erzurum kampı çalışmalarını tamamladı. Takım, çift idmanla son gününü geçirdi ve yeni sezon hazırlıklarına Hollanda kampıyla devam edecek.
Corendon Alanyaspor, 12 günlük Erzurum kampı çalışmalarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.
Akdeniz ekibi, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki kampın son gününü çift idmanla geçirdi. Teknik direktör Ömer Erdoğan gözetimindeki antrenmanda futbolcular ısınma, yenilenme ve taktik çalışması yaptı.
Turuncu- yeşilli takım, yeni sezon hazırlıklarına 25 Temmuz -5 Ağustos tarihleri arasında Hollanda kampıyla devam edecek. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor