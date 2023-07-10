Corendon Alanyaspor Erzurum kampında ilk idmana çıktı
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Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki Erzurum kampında ilk idmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde yapılan antrenman, pas çalışmaları ve taktik hazırlıklarla tamamlandı. Hazırlıklar yarın çift antrenmanla devam edecek.
Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki Erzurum kampında ilk idmanına çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı.
Pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanı taktik hazırlıklarla tamamladı.
Akdeniz ekibi, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Spor