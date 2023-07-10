Corendon Alanyaspor Erzurum kampında ilk idmana çıktı

Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki Erzurum kampında ilk idmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde yapılan antrenman, pas çalışmaları ve taktik hazırlıklarla tamamlandı. Hazırlıklar yarın çift antrenmanla devam edecek.