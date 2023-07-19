Corendon Alanyaspor Erzurum kampında çalışmalarına devam ediyor

Corendon Alanyaspor, Erzurum kampında yapılan antrenmanla çalışmalarına devam etti. Teknik Direktör Ömer Erdoğan gözetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, taktik çalışması yaptı. Alanyaspor, kamptaki son hazırlık maçında FT Antalyaspor ile karşılaşacak.

Corendon Alanyaspor, Erzurum kampında çalışmalarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Ömer Erdoğan gözetiminde Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapılan antrenmanda turuncu-yeşilli takım, iki grup halinde çalıştı. Yenileme ve ısınma çalışmasıyla başlayan antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi.

Alanyaspor, kamptaki 3. ve son hazırlık maçında FT Antalyaspor ile karşılaşacak. - ANTALYA