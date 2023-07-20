Corendon Alanyaspor, Erzurum Kampı'ndaki hazırlık maçında Antalyaspor'a mağlup oldu
Spor Haberleri
Corendon Alanyaspor, Erzurum Kampı'ndaki 3. hazırlık maçında Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda Alanyaspor'un golüne karşılık Antalyaspor, 48. dakikada attığı golle maçı 2-1 kazandı.
Corendon Alanyaspor, Erzurum Kampı'ndaki 3. hazırlık maçında Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu.
Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda Alanyaspor'un 46. dakikada Oğuz Aydın ile attığı gole karşılık, Antalyaspor Güray Vural'ın 48. dakikada atığı golle durumu 1-1'e getirdi. Antalyaspor Erdal Rakip'in 90. dakikada attığı golle karşılaşmayı 2-1 kazandı. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor