Corendon Alanyaspor, Erzurum Kampı'ndaki 2'nci hazırlık maçında Konyaspor'u 3-1 mağlup etti
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Corendon Alanyaspor, Erzurum Kampı'ndaki hazırlık maçında Konyaspor'u 3-1 yenerek galibiyet elde etti. Oğuz'un attığı 2 gol ve rakip oyuncunun kendi kalesine attığı golle turuncu-yeşilli takım sahadan galip ayrıldı.
Corendon Alanyaspor, Erzurum Kampı'ndaki 2'nci hazırlık maçında Konyaspor'u 3-1 mağlup etti.
Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan karşılaşmada turuncu-yeşilli takıma galibiyeti getiren golleri 65 ve 76. dakikalarda Oğuz, 85. dakikada rakip oyuncu kendi kalesine kaydetti.
Alanyaspor, kamptaki 3. ve son hazırlık maçını 20 Temmuz Perşembe günü FT Antalyaspor ile yapacak. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor