Corendon Alanyaspor, Erzurum Kampı'ndaki 2'nci hazırlık maçında Konyaspor'u 3-1 mağlup etti

Corendon Alanyaspor, Erzurum Kampı'ndaki hazırlık maçında Konyaspor'u 3-1 yenerek galibiyet elde etti. Oğuz'un attığı 2 gol ve rakip oyuncunun kendi kalesine attığı golle turuncu-yeşilli takım sahadan galip ayrıldı.