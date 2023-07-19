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Corendon Alanyaspor Erzurum'da hazırlıklarını sürdürüyor

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarına devam ediyor. Futbolcular, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde bugün tek antrenman yaptı. Alanyaspor, yarın kamp yaptığı merkezde Fraport TAV Antalyaspor ile hazırlık maçı yapacak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarına devam ediyor.

Futbolcular, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde bugün tek antrenman yaptı.

Sabah saatlerinde idmana çıkan turuncu-yeşilli oyuncular, iki grup halinde çalıştı. Yenileme ve ısınma çalışmasıyla başlayan antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Alanyaspor, yarın kamp yaptığı merkezde Fraport TAV Antalyaspor ile hazırlık maçı yapacak.

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Spor

Trendyol Süper Lig Palandöken Dağı Akdeniz Erzurum Spor Haberler

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