Corendon Alanyaspor Erzurum'da hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarına devam ediyor. Futbolcular, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde bugün tek antrenman yaptı. Alanyaspor, yarın kamp yaptığı merkezde Fraport TAV Antalyaspor ile hazırlık maçı yapacak.