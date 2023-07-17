Corendon Alanyaspor Erzurum'da hazırlıklarını sürdürüyor
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. Takım, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarına devam ediyor. Bugün yapılan antrenmanda futbolcular, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde taktik çalışmaları gerçekleştirdi. Alanyaspor, yarın Konyaspor ile yapacağı hazırlık maçına hazırlanıyor.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Akdeniz ekibi, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarına devam ediyor.
Futbolcular, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde bugün tek antrenman yaptı.
Akşam saatlerinde idmana çıkan turuncu-yeşilli oyuncular, ısınma hareketleriyle başladıkları antrenmanın ilk bölümünde pas, ikinci bölümünde ise tam saha taktik çalışması yaparak günü tamamladı.
Alanyaspor, yarın saat 17.00'da kamp yaptığı merkezde Konyaspor ile yapacağı hazırlık maçında karşılaşacak.