Corendon Alanyaspor Erzurum'da hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. Takım, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarına devam ediyor. Bugün yapılan antrenmanda futbolcular, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde taktik çalışmaları gerçekleştirdi. Alanyaspor, yarın Konyaspor ile yapacağı hazırlık maçına hazırlanıyor.