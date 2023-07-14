Corendon Alanyaspor Erzurum'da hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Futbolcular, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde bugün çift antrenman yaptı. Alanyaspor, yarın yapacağı iznin ardından pazar günü çift antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Futbolcular, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde bugün çift antrenman yaptı.

Sabah, yenileme idmanı yapan ekip, akşam ise ısınmanın ardından iki grup halinde hücum organizasyonu ve dar alanda oyun çalışmasıyla günü tamamladı.

Alanyaspor, yarın yapacağı iznin ardından pazar günü çift antrenmanla çalışmalarına devam edecek.