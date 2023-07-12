Corendon Alanyaspor Erzurum'da hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı. Futbolcular, taktik ve şut çalışmalarıyla idmanı tamamladı. Alanyaspor, yarın kamptaki ilk hazırlık maçında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 15.15'de başlayacak.