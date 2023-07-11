Corendon Alanyaspor Erzurum'da hazırlıklarına devam ediyor
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda futbolcular kuvvet, taktik ve pas çalışmaları yapıyor.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.
Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı. Futbolcular, kuvvet, taktik ve pas çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.
Akdeniz ekibi, akşam saatlerinde yapacağı ikinci antrenmanla günü tamamlayacak.
Alanyaspor, yarın yapacağı antrenmanlarla çalışmalarına devam edecek.
Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Spor