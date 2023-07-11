Corendon Alanyaspor Erzurum'da hazırlıklarına devam ediyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda futbolcular kuvvet, taktik ve pas çalışmaları yapıyor.