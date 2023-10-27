Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında EMS Yapı Sivasspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde yapılan çalışmalar sonucunda takım, maça hazır olduğunu gösterdi.

Corendon Alanyaspor, EMS Yapı Sivasspor maçı için hazır

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın EMS Yapı Sivasspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde EMS Yapı Sivasspor karşılaşması öncesi son çalışmasını yaptı.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştiren Akdeniz ekibi, taktik oyunla idmanı tamamladı.