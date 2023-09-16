Corendon Alanyaspor, Danimarkalı oyuncu Pione Sisto ile sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Danimarkalı hücum oyuncusu Pione Sisto'yu kadrosuna kattı. Başkan Hasan Çavuşoğlu, Sisto'nun yetenekli bir oyuncu olduğunu ve takıma katkı sağlayacağını belirtti. Sisto ise, güzel bir şehre geldiğini ve taraftarlarla buluşmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Corendon Alanyaspor, Danimarka Ligi'nde oynayan Pione Sisto ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Danimarkalı hücum oyuncusu Pione Sisto'yu kadrosuna kattı. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Sisto, Danimarka liginden geldi. Kendisi 10 numara ve sol kanat pozisyonunda da oynayabiliyor. Yetenekli ve daha önce takip ettiğimiz bir oyuncu. Hem Corendon Alanyaspor'umuza, hem de Sisto için hayırlı olsun. Aramıza hoş geldin. İnşallah Corendon Alanyaspor'umuza katkı sağlayacaktır" dedi.

Taraftarların ilgisine teşekkür eden Pione Sisto ise, "Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir şehre geldim. Taraftarlarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Transferim kesinleştikten sonra taraftarlardan mesajlar gelmeye başladı. Onların ilgisi için de çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ANTALYA