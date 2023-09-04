Corendon Alanyaspor'dan Beşiktaş'a transfer

Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, futbolcusu Tayfur Bingöl'ün Beşiktaş ile anlaştığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, futbolcusu Tayfur Bingöl'ün transferi için Beşiktaş ile anlaştığını duyurdu.

Turuncu-yeşilli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Tayfur Bingöl'ün Beşiktaş'a transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Tayfur Bingöl'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.