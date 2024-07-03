Corendon Alanyaspor'da yeni sezon öncesi sağlık kontrolü
Corendon Alanyaspor'un teknik ve idari kadrosu ile futbolcuları, yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti. Kontrollerde kardiyoloji, genel cerrahi, ortopedi, dahiliye, kulak-burun-boğaz bölümlerinde muayene edilen teknik heyet ve futbolcuların efor, akciğer ve kan testleri yapıldı.
Corendon Alanyaspor'da yeni sezon öncesi teknik ve idari kadro ile futbolcular, sağlık kontrolünden geçti.
Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik ve idari kadro ile futbolcular, Anatolia Hospital Alanya'da sağlık kontrolünden geçirildi.
Üç gün süren kontrollerde, kardiyoloji, genel cerrahi, ortopedi, dahiliye, kulak-burun-boğaz bölümlerinde muayene edilen teknik heyet ve futbolcuların, efor, akciğer ve kan testleri yapıldı.