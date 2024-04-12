Corendon Alanyaspor'da Ramazan Bayramı Bayramlaşma Töreni

Corendon Alanyaspor'da Ramazan Bayramı vesilesiyle kulüp binasında bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Kulüp binasında gerçekleşen bayramlaşma törenine Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yönetim kurulu, teknik direktör Fatih Tekke, teknik ekip, futbolcular ve kulüp personeli katıldı. Başkan Hasan Çavuşoğlu, teknik ekip, futbolcular ve personelle bayramlaştıktan sonra Ramazan Bayramının hayırlı olmasını temenni ederek, takımımıza başarılar diledi.

Teknik Direktör Fatih Tekke ise yönetim kurulunun, futbolcuların ve personelin bayramını kutlayarak, aileleri ile mutlu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu. - ANTALYA